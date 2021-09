Ad Alfonsine domenica 19 settembre arriva la “Fancy Women Bike Ride”

Fancy Women Bike Ride è una pedalata di segno femminile che si svolgerà nello stesso giorno in 160 città del mondo, per chiedere più spazio per le donne non solo in strada, ma anche in città e nella società.

L’iniziativa nasce da donne che si rivolgono ad altre donne, ma anche gli uomini sono i benvenuti. L’appuntamento è domenica 19 settembre dalle 20 da Piazza della Resistenza a Casa Monti.

Le organizzatrici informano che l’anima della Fancy Women Bike Ride è “esuberante, colorata, fantasiosa”. Il “dress code” suggerito – anche se ognuna/o è libera/o di venire come le/gli pare e piace! – è quello “fancy”, quindi largo a cappelli, cinture, tacchi, nastri, vestiti svolazzanti, fiori e palloncini colorati.

Regole del gioco: niente tute né gare, ma sorridere, salutare i passanti e posare davanti ai fotografi. Partire alle 20 dal Museo della battaglia del Senio in piazza della Resistenza, pedalando lentamente attraverso il centro del paese, per raggiungere dopo circa 30 minuti Casa Monti, in via Passetto. La partecipazione è totalmente libera e gratuita.