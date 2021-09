Ravenna. Aperte le iscrizioni per “Go to Barcolana”

Ansa E-R informa che sono aperte le iscrizioni per la regata Go to Barcolana da Ravenna. Si tratta di una prova tra le ‘nuove rotte’ nel calendario della manifestazione triestina e “ha l’ambizione di essere il collettore delle imbarcazioni della costa del medio Adriatico” – si legge su Ansa-.

La meta della flotta di partecipanti alla Barcolana parte dalle coste del medio Adriatico per raggiungere Trieste. Sono oltre un centinaio gli equipaggi che prendono parte alla regata annuale.

Ansa specifica che quest’anno il trasferimento diventa una regata, andando a inserirsi tra le tante innovazioni di Barcolana53.