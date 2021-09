Si gioca la Supercoppa: biglietti in prevendita alla sede di Raggisolaris o su Liveticket

In occasione della partita di Supercoppa di domenica 12 settembre contro il Bologna Basket 2016, palla a due ore 18.30, potrà ritornare il pubblico sugli spalti del nostro palasport e per l’occasione ci sarà una apposita prevendita.

Il biglietto, dal costo unico di 10 euro e valido per tutti i settori (gli Under 14 e i tesserati Raggisolaris Academy entrano gratis), si potrà acquistare giovedì e venerdì nella sede di via Nazario Sauro e sabato e domenica nella biglietteria del PalaCattani. Orari. Giovedì: 8.30-12; 14-17.30. Venerdì: 8.30-12. Sabato: 10-12 Domenica: dalle 17.

La società ricorda che al momento dell’acquisto del biglietto, sia on line che in biglietteria, si dovranno comunicare il nome e il cognome, l’indirizzo email e il numero di telefono e che si potrà entrare nel palasport soltanto con il Green Pass. Per Green Pass si intende la certificazione ricevuta dopo due dosi di vaccino anti Covid o la certificazione della negatività di un tampone molecolare o rapido effettuato 48 ore prima dell’evento o il certificato di avvenuta guarigione dal Covid.

Come per tutti gli spettacoli sportivi e culturali, all’interno del palasport bisognerà sempre indossare la mascherina, mantenere le distanze di sicurezza, osservare le norme igieniche e sedersi nel posto assegnato attraverso il biglietto nominativo.