La Scuola Basket Faenza compie 20 anni di attività

In occasione del 20esimo anniversario della fondazione della ‘Nuova Scuola Basket Faenza’, l’associazione sportiva organizza sabato 11 settembre al ‘Basket Park’ di via Silvio Pellico, all’angolo con via di Sopra, un evento rivolto ai bambini.

Sarà un pomeriggio di sport, socialità e open day rivolto a chi vorrà provare il Mini Basket ma anche per chi vuol passare alcuni momenti insieme agli atleti che negli ultimi 20 anni hanno partecipato ai corsi della scuola.

Questo il programma: dalle 16,30 alle 17,30, gare, staffette e partite. A seguire la merenda offerta ai bambini mentre dalle 17,45 alle 18,45 le gare di tiro a canestro e partite; alle 18,45 infine, l’estrazione della Lotteria a premi.