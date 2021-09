Pallamano Romagna impegnato contro il Prato

Tempo di campionato per la Pallamano Romagna. Dopo due stagioni penalizzate dalla pandemia, quella alle porte (si spera) potrebbe riservare una sorta di rilancio delle attività agonistiche sia tra i senior che nel settore giovanile. Di certo, domenica 12 settembre, alle ore 16,30, la squadra di coach Domenico Tassinari affronterà la prima trasferta stagionale in quel di Prato.

Capitan Fabrizio Tassinari guiderà in campo un roster rinnovato, che si gioverà del rientro alla casa madre del terzino destro Alex Rotaru (dopo due stagioni al Cingoli) e del pivot Andrea Dall’Aglio (dopo i bienni di Fondi e Molteno).

Fondamentale sarà l’alchimia creata dal gruppo in questi anni, tra i vari Chiarini, Mazzanti, Redaelli, Di Domenico e Albertini (solo per citarne alcuni); con il reparto di esterni che vedrà l’inserimento del giovanissimo Luca Tondini in pianta stabile.

L’esordio in campionato in trasferta nasconde, in sè, delle insidie che andranno testate sul campo, ma la percezione è che la squadra stia rodando i meccanismi in maniera positiva in questa pre-season.

Il primo avversario del campionato 2021/2022 sarà, dunque, la neopromossa toscana allenata da Luca Moro, autore della cavalcata vincente nel 2020/2021 nel girone Toscana/Liguria/Umbria di serie B. Con il successo 36-28 su Carrara, infatti, i lanieri staccarono il pass per la promozione in serie A2 con un paio di turni d’anticipo, a dimostrazione della superiorità rispetto alle contendenti.

Prato è una formazione giovane, senza dubbio ricca di determinazione e grinta, che potrà testare nuovamente dopo un lustro di attesa la seconda categoria nazionale. Rispetto al campionato precedente, i toscani hanno registrato una buona crescita tecnica e mentale che sarà utile in un torneo complicato e lungo come sarà quello di A2.

E’ Martino Pozzi il leader di Prato, capocannoniere nella scorsa stagione e leader in campo per i ragazzi di coach Moro. Pozzi disputò due stagioni, ormai una decina di anni fa, con il Romagna Handball, prima che un pesante infortunio lo fermasse per un lungo periodo.