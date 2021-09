Aviators Lugo, ieri il primo scrimmage con Sant’Agata

Non è certo il momento dei bilanci in occasione di questa prima uscita degli Aviators che con una formazione rinnovatissima rispetto alla passata stagione hanno affrontato ieri sera sul campo amico il Selene Sant’Agata di serie D.

“Abbiamo avuto sensazioni positive così come era nei nostri obiettivi di inizio stagione – commenta coach Casadei – con l’idea di testare la condizione fisica dei giocatori eseguendo inoltre una ampia rotazione sul campo in modo da raggiungere una buona chimica di squadra con fluidità di gioco. Abbiamo ora inoltre materiale sul quale lavorare per proseguire il nostro percorso di crescita per l’inizio del campionato che sarà esattamente tra un mese”

Dopo un’altra settimana di lavoro infatti, sabato prossimo e sempre a Lugo, gli Aviators saranno impegnati in una nuova amichevole con una neopromossa in C gold, i Baskers di Forlimpopoli.

Aviators Lugo: Alessandrini 6, Silimbani 15, Biandolino 11, Baroncini 3, Squarcia 7, Gentili, Agatensi 8, Ravaioli 16, Arosti 4, Marabini 4, Bardi, Ricci.