Cervia, mille partecipanti a Verde Azzurro, la manifestazione nazionale di AiCS

È entrata nel vivo Verde Azzurro, la manifestazione nazionale di AiCS – Associazione Italiana Cultura Sport giunta alla 30esima edizione e anche quest’anno ospitata a Cervia. Da ieri e per tutto il weekend, le strutture sportive e ricettive del territorio stanno ospitando circa un migliaio di partecipanti all’iniziativa, tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori provenienti da tutta Italia.

Sono in totale circa 450 le gare in programma per i Campionati Nazionali AiCS in differenti discipline: dalla Pallavolo, con diverse palestre (tra Cervia, Milano Marittima e Tagliata) che ospitano gare per le categorie Under 13-19 maschili e femminili, Open maschile, femminile e misto; fino alla novità Powerlifting con gare di sollevamento pesi per le categorie Under, Juniores, Open e Master (maschili e femminili) presso la palestra della Scuola media “Gervasi”. A completare il programma, da venerdì 17 a domenica 19, anche il Campionato nazionale di Danza sportiva, con esibizioni in varie discipline (tra cui ballo da sala, latini, danze di coppia, coreografiche e street dance) che vedranno protagonisti atleti di tutte le generazioni, dagli under 15 agli over 65.

Quest’anno, per assistere alle gare di Verde Azzurro (sia outdoor che indoor) è necessario essere muniti di Green Pass e indossare la mascherina durante la permanenza sugli spalti. Oltre agli spettatori, l’articolato protocollo Covid messo in campo da AiCS interessa anche tutti i partecipanti e gli ambienti di gara, che vengono opportunamente sanificati.

Nel programma di Verde Azzurro non mancano nemmeno momenti di confronto, come quello rivolto a tecnici e allenatori e dedicato alle modalità di promozione e trasmissione dei valori dello sport di base nei confronti dei più piccoli, tema sul quale AiCS è protagonista di un progetto europeo co-finanziato dal Programma Erasmus+ Sport.

Verde Azzurro è organizzato dalla Direzione Nazionale AiCS Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale AiCS Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali coinvolti. La manifestazione si avvale anche del sostegno delle Istituzioni locali, tra cui Regione Emilia-Romagna e Comune di Cervia. Partner dell’iniziativa sono Allianz e Tir Group.

Per informazioni: www.aics.it.