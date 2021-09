A settembre riparte la stagione sportiva del Csi Ravenna-Lugo

È arrivato il mese di settembre e la stagione sportiva del Csi Ravenna-Lugo si prepara a ripartire. Dopo il lungo periodo di sosta a causa del Covid-19 un primo passo verso la ripresa dell’attività verrà fatto lunedì sera, 13 settembre, quando si terranno le riunioni programmatiche delle commissioni tecniche di pallavolo e di calcio a 11 per impostare il riavvio dei campionati.

Per le società di pallavolo la riunione avverrà in modalità online, a partire dalle 21: sono interessate le categorie dell’Open maschile e femminile. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro il 6 ottobre: il via a questi due campionati è fissato per mercoledì 3 novembre.

Mercoledì 15 settembre, la riunione online, sempre alle 21, riguarderà le società sportive che partecipano ai tornei del misto e Under.

Lunedì 13 settembre, alle 21, ma in presenza nella sede del Csi di via Guidarelli si terrà anche la riunione delle squadre di calcio a 11, ferme ormai da un anno e mezzo: furono costrette a sospendere il campionato nel 2019/20 e a rimanere totalmente inattive nella scorsa annata. Eppure il movimento calcistico del Csi ha tenuto, non si è scollato e tutte le società che due anni fa avevano disputato il campionato son pronte a tornare in campo.

Ad aiutare la ripartenza di volley e calcio ci sono gli ultimi protocolli e le recenti normative che impongono alle società sportive di presentare il certificato medico agonistico di tutti gli atleti e le atlete, la certificazione che ogni allenatore abbia partecipato all’apposito corso con relativa iscrizione all’albo (se il Coni richiederà la partecipazione a campionati nazionali) per quanto concerne i club di pallavolo, il ‘covid manager’/’safe sport’ e il possesso di una delle certificazioni verdi anti-Covid che consentono l’accesso alle attività di squadra limitatamente a quelle al chiuso, ma non per gli allenamenti all’aperto, per i quali basterà un’autocertificazione iniziale.

Per informazioni ulteriori: tel. 0544 31371 e info@csiravenna.it