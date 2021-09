Al via una nuova stagione per Tecnoprotezione e Stampamondo di Faenza

Nuova stagione, ma tanti volti noti per la Tecnoprotezione di Faenza. La squadra, guidata dal confermatissimo Roberto Casadei, ha infatti confermato quasi tutto l’organico della scorsa stagione, inserendo soltanto due giocatrici faentine di ritorno da un’esperienza nel settore giovanile a Ravenna: la palleggiatrice Giada Melandri 2006 e la schiacciatrice Laura Bertone 2004. Novità potrebbero esserci nelle prossime settimane dato che alcune giocatrici potrebbero dover lasciare Faenza per motivi di studio per frequentare l’università lontano da casa. Attualmente la rosa conta 16 atlete.

“Il gruppo è molto coeso e unito e c’è da parte di tutte grande voglia di lavorare – sottolinea coach Casadei – un aspetto molto stimolante anche per me, perché ogni giorno si lavora con il giusto spirito. Anche i due nuovi innesti si sono inseriti molto bene e ora non vediamo l’ora di disputare le prime amichevoli. L’obiettivo è di continuare a far crescere le giocatrici del nostro settore giovanile come abbiamo fatto negli ultimi anni, cercando di portarne il più possibile in serie B2 come è accaduto in questa stagione con il libero Letizia Greco che si è meritata questa soddisfazione. Dal punto di vista tecnico, mi aspetto una crescita da parte di tutte quante e che siano colmate le lacune mostrate nella scorsa stagione”.

Il girone della Tecnoprotezione (il calendario uscirà nelle prossime settimane): Progresso Vollet Castel Maggiore, Pallavolo Budrio, Polisportiva Pontevecchio Bologna, Castenaso Volley, Avis Argelato, Villanova Volley, Copparo Volley, Pallavolo Massalombarda, Tecnoprotezione Faenza, Russi Volley e Involley Lugo

LA ROSA DELLA TECNOPROTEZIONE

PALLEGGIATRICI: Giada Melandri, Veronica Zama.

SCHIACCIATRICI: Laura Bertone, Gioia Betti, Sara Goni, Emma Guardigli, Agnese Scardovi, Lucia Solaroli, Francesca Zani.

CENTRALI: Giulia Baldani, Giorgia D’Agostino, Mila Spada, Anna Tortolani, Sofia Zanotti.

LIBERI: Letizia Biondi, Alessia Seganti.

ALLENATORE: Roberto Casadei.

SERIE D

Lasciatasi alle spalle la stagione di riposo forzato dovuto al Covid, la Stampamondo è pronta a ritornare in campo più motivata e carica che mai, potendo contare su un organico quasi totalmente faentino. Alla guida ci sarà ancora Giorgio Raggi, Direttore Tecnico di Pallavolo Faenza e responsabile del settore giovanile maschile.

“Sono molto soddisfatto perché siamo riusciti a creare un bel gruppo – spiega Raggi – un mix tra i giovani dell’Under 19 e giocatori esperti, composto quasi totalmente da atleti di Faenza. Siamo coperti in ogni ruolo, ma soprattutto vedo tanto entusiasmo da parte di tutti e credo proprio che con queste premesse potremo disputare una buona stagione. L’obiettivo è mantenere la categoria e per centrarlo bisognerà continuare ad avere questo spirito che abbiamo mostrato sin dal primo allenamento”.

Il girone della Stampamondo (il calendario uscirà nei prossimi giorni): Savena Volley, Pallavolo Budrio, Pallavolo Bologna, Pallavolo Argenta, Forlì Volley Maschile, Facile Volley Calisese, Stampamondo Faenza, Atlas Santo Stefano San Pietro in Vincoli, Involley Conselice, Dream Volley Ravenna e Orbite Volley Porto Fuori

LA ROSA DELLA STAMPAMONDO

PALLEGGIATORI: Nicolò Zama, Francesco Orlandi.

SCHIACCIATORI: Francesco Righini, Sirio Zannon, Matteo Cicognani, Luca Lassi, Federico Rossi, Michele Moschini, Matteo Tomei.

CENTRALI: Giovanni Alpi, Enrico Laghi, Giovanni Baldacci, Lorenzo Facchini.

LIBERI: Matteo Rossi, Francesco Zannoni, Giacomo Ravaioli.

ALLENATORE: Giorgio Raggi.

VICE ALLENATORE: Paolo Negrini.



Stampamondo di Faenza