Concluso “Sport in Unione” a Casola Valsenio, i complimenti dell’ass. Flavio Sartoni

“Desidero ringraziare e complimentarmi con l’Ufficio sport dell’Unione della Romagna Faentina, in particolare con Maida Cattaruzza, per il grande successo di “Sport in Unione” della giornata di ieri, 12 settembre 2021” queste sono le parole dell’assessore allo Sport del Comune di Casola Valsenio, Flavio Sartoni che prosegue: “la manifestazione ha raggiunto in pieno l’obiettivo che si era prefissa, quello di avvicinare i bambini alle varie discipline sportive che il paese offre attraverso le varie ASD, oltre che rappresentare una bella giornata nel nome della socialità e della condivisione”.

“La scelta di creare un programma esteso a tutti i Comuni dell’Unione è molto importante per rafforzare nei cittadini la coscienza dell’ampia struttura – l’Unione – di cui Casola è parte integrante. Le ASD Casolane sono rimaste molto soddisfatte del risultato della Festa, così come tutti i partecipanti che attraverso numerosi messaggi mi hanno espresso il loro apprezzamento, e il loro positivo giudizio” prosegue Sartoni.

“Grazie alle ASD, Associazioni sportive casolane, per la fondamentale funzione socio-educativa che svolgono con passione e impegno a beneficio delle ragazze e dei ragazzi casolani …bambini e adolescenti, e grazie ancora a Maida, per la gentilezza e l’impegno nell’organizzare Sport in Unione. Sport in Unione che riproporremo anche l’anno prossimo” conclude l’assessore allo sport di Casola Valsenio.