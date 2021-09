Due medaglie d’oro nel torneo World Tour 1 Stella al Fantini Club di Cervia

Arrivano due splendide medaglie d’oro nel torneo World Tour 1 Stella al Fantini Club di Cervia. La manifestazione organizzata in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Cervia, si è chiusa con la vittoria nel tabellone femminile di Chiara They e Sara Breidenbach. Le azzurre, dopo aver battuto in semifinale 2-1 (18-21, 28-26, 15-5) nel derby tricolore Giulia Rubini e Giada Godenzoni, sono salite sul gradino più alto del podio grazie al successo per 2-1 (22-20, 18-21, 15-12) sulla coppia statunitense composta da Turner-Cannon. Per il duo italiano, reduce dal primo posto nel torneo 1 stella di Budapest, si tratta del secondo trionfo in un torneo del World Tour. Salgono sul gradino più basso del podio femminile le slovene Kotnik-Lovsin al termine di un match conclusosi 2-0 (21-13, 21-15) su Rubini-Godenzoni.

Come detto, ottime notizie anche dal tabellone maschile dove i neo campioni d’Italia Jakob Windisch e Samuele Cottafava si sono aggiudicati il torneo di Cervia. Gli azzurri in mattinata hanno staccato il pass per la finale primo e secondo posto grazie alla netta vittoria per 2-0 (21-16, 21-13) contro gli austriaci Trummer-Frield. Nel match che valeva la medaglia d’oro il duo tricolore ha superato brillantemente gli statunitensi Evans-Field con il punteggio di 2-0 (23-21, 21-16). Il terzo posto è andato, invece, ai finlandesi Nurminen-Siren che hanno chiuso la partita in proprio favore 2-0 (21-14, 21-16) contro gli autriaci Trummer-Frield. Per Windisch e Cottafava si tratta della terza vittoria nel circuito del World Tour, dopo quelle conquistate nei tornei 1 stella di Tel Aviv e Budapest nel 2019.

Alla cerimonia di premiazione era presente il vice presidente FIPAV Adriano Bilato; con lui il sindaco di Cervia Massimo Medri; l’assessore allo Sport del comune di Cervia Michela Brunelli e Claudio Fantini, AD Fantini Group.