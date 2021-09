Raggisolaris attesa a San Miniato per il secondo turno di Supercoppa

Si gioca mercoledì 15 settembre alle 20.30 la partita tra Le Patrie San Miniato e Raggisolaris, valida per secondo turno della Supercoppa. L’altra gara del girone A sarà Firenze – Pielle Livorno. Il calendario della manifestazione è definito in base al ranking del girone che premia le formazioni meglio piazzatesi nella stagione 2020/21.

Questa la classifica tra le quattro squadre rimaste in corsa nel girone A: San Miniato (testa di serie numero 2), Faenza (3), Firenze (4), Pielle Livorno (8).

La Supercoppa di serie B 2021/22 prevede una prima fase ad eliminazione diretta con le 64 squadre che sono state divise in otto gironi da otto: le vincenti si giocheranno il trofeo nella Final Eight in programma dal 24 al 26 settembre in campo neutro.