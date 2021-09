Alan Memishaj, giovane prodigio dell’Edera Boxing Gym Ravenna, salta le fasi regionali e passa direttamente agli Italiani

Una grande notizia per il giovanissimo Alan Memishaj e il suo maestro Dinaro Gesualdo dell’Edera Boxing Gym Ravenna: ieri Alan con grande sorpresa è stato selezionato dalla Federazione Pugilistica Italiana nei 3 migliori d’Italia tra altri 17 nella sua categoria per partecipare direttamente ai campionati italiani che si svolgeranno il 10 ottobre a Montesilvano in Abruzzo, saltando così il turno dei regionali.

Una grande soddisfazione per la società sportiva che avrà l’onore di portare un pugile ai campionati Italiani. Alan Memishaj ha vinto ad aprile il Torneo Nazionale Mura a Roseto degli Abruzzi, una delle più importanti competizioni per i giovani emergenti, dopo è stato chiamato per fare uno stage con la nazionale Italiana dove ha indossato la magli azzurra per una settimana.

“Facciamo un grosso in bocca a lupo a questo giovane che porterà la maglia dell’ Emilia Romagna agli Italiani” commentano da Edera Boxing Gym Ravenna .