Coppa Romagna Slalom: due podi per la scuderia faentina Top Driver

Ancora un successo di gruppo per la scuderia faentina Top Driver allo slalom Galeata-Monte Delle Forche, ultimo appuntamento della Coppa Romagna Slalom, organizzata dalla scuderia Brm di Vinci e dal Racing Team Le Fonti di Meldola. Per il faentino Emanuele Cantoni e il fusignanese Luca Mazzari, entrambi su Proto 1.0, rispettivamente un secondo e un terzo posto assoluti, ad un soffio dal vincitore; buone anche le prestazioni del forlivese Fulvio Paganelli ,Lotus Seven, del brisighellese Marco Sangiorgi, Suzuki Vitara e del lughese Gianluca Bartolo .

Domenica prossima, 19 settembre, le loro vetture, dalle 8 alle 11, saranno in esposizione, assieme ad altre, in Piazza del Popolo a Faenza, in occasione del passaggio, con sosta per un Controllo a Timbro, gestito sempre dal Team Top Driver, del prestigioso Gran Premio Nuvolari.