Edera Ritmica Ravenna. A Formigine incetta di medaglie con 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi

Ottima partenza per l’Edera Ritmica di Ravenna. Domenica 12 settembre si è svolta a Formigine (MO) la prima prova regionale del campionato di specialità individuale Gold. In questa prima uscita stagionale le ragazze dell’Edera Ritmica si sono aggiudicate un totale di 10 medaglie così suddivise: 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Per la categoria junior 1 Virginia Pilato ha vinto l’oro nella specialità fune e si è 4a classificata nella specialità clavette .

Noemi Muka oro specialità palla e 6a classificata specialità clavette; Carla Marzella argento specialità palla e oro specialità nastro; Gaia Lassandro bronzo specialità palla e argento specialità nastro e 4a classificata Virginia Palle alle clavette.

Nella Categoria junior 2-3 Sara Gardini è salita sul podio conquistando un argento nella specialità fune; Martina Pieralisi bronzo specialità nastro e 8a classificata specialità palla; Sibilla Radolovich 8a classificata specialità cerchio e 5a classificata specialità clavette; Giorgia Vandi 7a classificata specialità clavette e 6a classificata specialità nastro; Nicole Ghinassi 10a classificata specialità nastro e 16a classificata specialità palla.

Infine, per la Categoria Senior, Marta Siboni ha conquistato l’oro nella specialità clavette e si è classificata 5a nella specialità cerchio, mentre Felicia Baes è argento nella specialità al nastro e si è classificata 4° nella specialità palla.

Camilla Casadio e Sara Tiene – le due Tecniche Responsabili del settore Gold- si sono dichiarate alquanto soddisfatte per questo inizio di campionato, ma al contempo consce del fatto che c’è un ulteriore margine di miglioramento per tutte le ginnaste.

Prossimo appuntamento, con la seconda prova di campionato, a San Marino domenica 26 settembre.