Lista Bonaccini chiede di ampliare capienza pubblico in impianti sportivi

“La Regione intervenga su governo e Conferenza Stato-Regioni per un ampliamento, in sicurezza, della capienza degli impianti sportivi indoor che ospiteranno, a breve, gli eventi della nuova stagione sportiva”. A chiederlo, in una risoluzione, è la Lista Bonaccini che ricorda come “attualmente l’avanzamento della campagna vaccinale e l’introduzione dello strumento del Green pass permetterebbero, in zona bianca,

in abbinamento con l’uso della mascherina e le sedute a scacchiera, di portare, dal 35 al 50% la percentuale di presenza all’interno degli impianti sportivi, garantendo da un lato ingressi in piena sicurezza e dall’altro un sollievo economico ai club, che fin dall’inizio delle restrizioni causate dalla crisi pandemica non hanno potuto contare su alcun incasso, con il rischio di fallimento e consistente perdita di posti di lavoro”.

Da qui la richiesta di intervento dell’esecutivo regionale a livello nazionale.