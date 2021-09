Prima vittoria di Giovanni Placci della Carchidio Strocchi di Faenza in Coppa Italia Lead

Archiviati i successi dei velocisti in Coppa Italia e al Campionato Europeo giovanile Speed, l’atleta della Carchidio Strocchi di Faenza Giovanni Placci si imposto per la prima volta in una prova di Coppa Italia Lead, nella palestra Big Wall di Brugherio (MI). “Gió”, già oro al recente Campionato Italiano di Boulder a Bologna, ha dominato la gara, risultando già in testa dopo le eliminatorie. Situazione che gli ha permesso di superare Marcello Bombardi (Centro Sportivo Esercito), visto che in finale entrambi hanno raggiunto la catena in cima alla pur difficile via approntata dai tracciatori federali. In caso di parità, infatti, spareggiano i risultati di qualifica.

Alla manifestazione erano presenti anche Alice Strocchi, compagna di squadra di Placci e Andrea Lidonnici della Istrice Ravenna, che hanno mostrato un livello in crescita supportato da ottimi piazzamenti.