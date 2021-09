Faenza. Domenica 19 settembre al PalaCattani la finale di Supercoppa tra Raggisolaris e Pielle Livorno

Si gioca domenica 19 settembre alle 18 al PalaCattani la sfida tra Raggisolaris Faenza e Pielle Livorno, finale del girone A di Supercoppa che metterà in palio l’accesso alla Final Eight in programma dal 24 al 26 settembre a Lignano Sabbiadoro.

I biglietti per questa partita, dal costo unico di 10 euro per tutti i settori, si possono acquistare venerdì e sabato nelle sede di via Nazario Sauro 4 a Faenza dalle 8.30 alle 12 e domenica alla biglietteria del PalaCattani dalle 17 oppure on line sul circuito LiveTicket.

Nella sede dei Raggisolaris è inoltre possibile acquistare l’abbonamento per il campionato che partirà domenica 3 ottobre.