I ravennati Mirko e Danilo agli Euro Trigames di Ferrara. Il tecnico: “L’impegno premia sempre”

È atteso domani l’arrivo a Ravenna della delegazione della Nazionale di Judo Fisdir Trisomia 21, che si allenerà per tutto il weekend presso la palestra “Tiziana Berti” del Pala Costa in preparazione agli Euro Trigames (campionati del mondo), in programma a Ferrara dal 4 al 10 ottobre.

Mirko Brighi e Danilo Brunetto, entrambi campioni italiani, sono i due atleti del Centro Sport Terapia Judo di Ravenna che parteciperanno ai mondiali e alla preparazione di sabato 18 e domenica 19 settembre al Pala Costa, insieme agli altri sei atleti provenienti da tutta Italia. Sempre sabato, nel pomeriggio, è in programma un incontro con l’assessore allo Sport Roberto Fagnani che porterà ai ragazzi della delegazione gli auguri e il saluto da parte di tutta l’amministrazione comunale.

“La qualificazione di Mirko e Danilo agli Euro Trigames, in cui parteciperanno ben 13 Paesi del mondo – spiega il referente tecnico nazionale Paola Baroncelli, che coordina gli allenamenti insieme ai due allenatori Giosuè Giglio e Chiara Meucci – è per noi fonte di grande orgoglio. Un risultato che premia i nostri atleti, dopo i grandi sacrifici fatti, l’impegno e la costanza dimostrata e una preparazione che è stata un po’ limitata a causa della pandemia. Brighi, oggi 33enne, pratica judo da quando aveva sei anni, Brunetto, 23enne, da quando ne aveva 8. Entrambi si allenano dalle tre alle cinque volte a settimana, per circa un’ora e mezza sia con il gruppo agonistico disabili sia con quello dei normodotati. Hanno raggiunto livelli eccezionali nella disciplina dello judo, tanto da essere diventati punti di riferimento per tutta la squadra e i nuovi iscritti. Sono bravissimi ad insegnare, spiegare e incoraggiare i nuovi arrivati, il Centro Sport Terapia Judo di Ravenna è infatti come una seconda famiglia per molti dei nostri ragazzi. Dopo la prima lezione di prova, raramente qualcuno decide di non continuare judo. I nuovi iscritti ritornano, e lo fanno con sempre più entusiasmo perché fin da subito si sentono parte di un gruppo grazie al supporto dei ragazzi “più anziani” che vivono il centro ormai da tanto tempo.”

“Lavoriamo con il mondo della disabilità da oltre 30 anni – continua Paola Baroncelli – ed è sorprendente vedere, ogni giorno, i passi da gigante che fanno questi ragazzi, sempre così affiatati tra loro. Brighi ad esempio è un po’ il “comandante” del gruppo, così disciplinato, attento ai bisogni degli altri. Quando andiamo in trasferta, è lui che mette tutti in riga, esige l’ordine nelle camere, che siano tutti puliti e profumati il giorno della gara. È un fratello maggiore per tutti gli atleti. La pandemia purtroppo, come è successo alle altre società sportive, ci ha penalizzati molto. Abbiamo continuano gli allenamenti con lezioni online per mantenere unito il gruppo, e fortunatamente quando il centro ha riaperto, i nostri ragazzi sono tornati tutti. È stato molto emozionante.”

“Si può praticare judo dai tre anni in poi. All’interno del nostro centro abbiamo diversi gruppi, in cui il bambino è inserito in base al suo grado di disabilità. Per le disabilità più gravi, teniamo anche lezioni di semplice attività motoria. Un genitore che accompagna il figlio per la prima volta a judo, è spesso circondato da tanti dubbi ed incertezze. Paure tuttavia che scompaiono in fretta, perchè fin dalla fase di inserimento in cui i tecnici valutano il livello motorio, i bambini avvertono un clima disteso e accogliente, si sentono subito parte di un gruppo compatto ed unito, in cui ciascuno fa la sua parte e ci si aiuta a vicenda. Tra i nostri ragazzi si scatenano meccanismi meravigliosi, in modo naturale e spontaneo. È questa la forza del Centro Sport Terapia Judo di Ravenna” conclude Paola Baroncelli.

Per info sui corsi, chiamare al 338 2075329 (referente tecnico nazionale Paola Baroncelli).