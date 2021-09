Romagna RFC inizia la stagione contro Rugby Napoli Afragola

La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noto il calendario del campionato di Serie A Maschile 2021-22, competizione che vede il Romagna RFC impegnata nel girone 3, che riunisce 9 formazioni.

L’esordio dei galletti sarà sul campo di casa dello Stadio del Rugby di Cesena, il 17 ottobre, con il Napoli Afragola. Sarà un ritorno in campo speciale per la squadra romagnola, dato che coincide con la partita ufficiale n.300 e curiosamente sarà proprio con la squadra che i galletti avrebbero dovuto incontrare prima che la pandemia imponesse il rinvio e poi lo stop del campionato nel marzo 2020.

La seconda giornata di campionato, il 24 ottobre, vedrà i galletti ospiti del Pesaro Rugby per l’ormai tradizionale derby dell’Adriatico, mentre il 31 ottobre sarà la volta della prova casalinga con il Civitavecchia Rugby. Dopo il turno di riposo reso necessario dalla composizione a 9 squadre del girone e la domenica di sosta del campionato, i galletti torneranno in campo il 21 novembre per la trasferta sul campo del Prato, nell’unico appuntamento del mese. A dicembre sono invece due le partite in calendario, il 5 in casa con l’Unione Capitolina e il 12 in trasferta a Catania. Il girone di andata si completerà a gennaio: il 16 gennaio i galletti ospiteranno il Noceto, mentre il 23 gennaio faranno visita al Perugia. Il girone di ritorno prenderà il via il 30 gennaio e si concluderà l’8 maggio. La prima classificata del girone accederà ai play off con le vincenti degli altri due gironi, per aggiudicarsi la promozione in Top 10, mentre non sono previste retrocessioni.