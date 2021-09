Entusiasmo al massimo nell’incontro tra tifosi e prima squadra della Consar R.C.M.

E’ un abbraccio davvero affettuoso e pieno di passione quello che i circa 200 tifosi e appassionati di volley hanno riservato questa mattina alla Consar R.C.M. in occasione dell’iniziativa #apranzoconlasquadra, tenutasi allo Chalet dei Giardini pubblici, alla presenza del sindaco di Ravenna Michele de Pascale e dell’assessore allo sport del Comune di Ravenna Roberto Fagnani.

E’ stato un evento aggregativo e conviviale che ha permesso ai tanti sostenitori della squadra presenti di poter tornare a vedere da vicino i propri giocatori e scambiare con loro saluti, incoraggiamenti e le prime impressioni sull’inizio di questa annata sportiva. Un bellissimo momento di unione, impreziosito dalla presenza di rappresentanze delle varie squadre giovanili del club, proseguito anche a tavola dove tutti i partecipanti hanno potuto apprezzare piadina e salsiccia preparati per l’occasione dal Consar, e i drink offerti dallo Chalet, a cui vanno i ringraziamenti sinceri del club ravennate per la collaborazione prestata e la splendida ospitalità riservata a tutti.

Giorgio Bottaro, direttore generale del Consorzio per il volley, ha presentato a uno a uno i giocatori, poi Daniela Giovanetti, presidentessa del club, ha ulteriormente alimentato l’entusiasmo dei sostenitori, promettendo da parte del club “grandissimo impegno in una stagione che si preannuncia ancora più impegnativa di quella dell’anno scorso, dove però sono state gettate basi importanti. Affrontiamo il campionato con una squadra totalmente nuova ma sono convinta che anche quest’anno sapremo toglierci molte soddisfazioni”.

Mercoledì 22, la prima squadra della Consar R.C.M. sarà ufficialmente presentata alla stampa nel corso di una conferenza nella sede del Consar.

Lunedì 20 settembre, intanto, parte la campagna abbonamenti per la SuperLega 2021/22. Alla luce della capienza per il momento consentita del 35%, e dovendo tenere alcuni posti riservati alla tifoseria ospite e a chi pagherà di volta in volta, sono disponibili 500 tessere.

L’abbonamento sarà valido per 11 partite casalinghe di campionato: è esclusa la cosiddetta “Giornata giallorossa”, che la società ha individuato nel match del 21 novembre 2021contro la Sir Safety Conad Perugia.

Fino al 25 settembre varrà la prelazione per coloro che per la stagione 2019/2020 possedevano la tessera abbonamento e a chi per la passata stagione (20/21) aveva sottoscritto l’abbonamento basic.

Dal 27 settembre invece la vendita sarà aperta a tutti i settori fino ad esaurimento tessere disponibili.

Fin dal primo giorno, sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti recandosi nel punto abbonamenti ufficiale che il club allestirà al PalaCosta: nella prima settimana, riservata alle prelazioni dalle 10 alle 14 fino al 24 settembre e dalle 9 alle 11 il 25 settembre. Dal 27 settembre fino a chiusura della campagna abbonamenti vendita libera da lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 e il sabato dalle 9 alle 11.

Per ulteriori informazioni e per i prezzi: www.portoroburcosta2030.it oppure info@portoroburcosta2030.it oppure tel. 0544 469216.