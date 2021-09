OraSì Ravenna tenta il colpo contro Tramec Cento e spera nell’Unieuro

L’OraSì Ravenna ospita questo pomeriggio domenica 19 settembre alle 18.30 la Tramec Cento nella terza e ultima giornata del girone rosso di Supercoppa LNP e proverà a giocarsi le sue chances per accedere alla Final Eight in programma a Lignano Sabbiadoro il prossimo fine settimana (serve una vittoria e la contemporanea sconfitta di Ferrara a Forlì).

La competizione ha dato finora buone indicazioni a coach Alessandro Lotesoriere, che nelle prime due partite non ha potuto utilizzare Lewis Sullivan e Andrea Arnaldo, ha ottenuto una bella vittoria nel derby con Forlì, a Ferrara ha dovuto fare a meno per metà partita anche di Giulio Gazzotti ma ha trovato una squadra unita, capace di lottare insieme anche di fronte alle difficoltà. Cento arriva invece da due successi, ottenuti tra le mura amiche contro Ferrara e a domicilio contro Forlì.

Il prepartita nelle parole dell’assistente allenatore dell’OraSì, Mauro Zambelli: “Siamo pronti per questa gara decisiva anche se c’è un filo di stanchezza dovuto alle rotazioni limitate e alle partite ravvicinate in una fase di precampionato. Stiamo insistendo molto sulla comunicazione difensiva e alla terza uscita ufficiale ci aspettiamo di fare un ulteriore passo avanti. Cento è una squadra con una identità ben precisa, dinamica in difesa, pericolosa in attacco e noi dovremo essere bravi a rispondere con una solidità costante. Le condizioni di Sullivan vengono valutate di giorno in giorno, stiamo procedendo ad aumentare i carichi gradualmente e ci sono possibilità che trovi spazio già oggi“.

Si gioca al PalaCosta, palla a due alle ore 18.30. La biglietteria sarà aperta dalle 16 alle 18 per la vendita degli ultimi tagliandi disponibili. La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del Basket Ravenna: https://www.facebook.com/basketravenna

L’altra sfida di giornata vedrà opposte Unieuro Forlì e Top Secret Ferrara. Alla Final Eight accedono le prime classificate e la miglior seconda dei sette gironi.

Classifica girone rosso Supercoppa LNP