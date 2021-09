Lidi Nord. Centro Sportivo “Cavallo Felice” si rinnova e punta su sport, turismo e sociale: dall’Ippoterapia al EcoTrekking

Creare un valore non solo economico, ma anche sociale, di benessere per la comunità ravennate. Con questo spirito la neo concessionaria del Centro Sportivo “Cavallo Felice” , la Golden Horse ASD guidata dal presidente Denis Arreola, giovane imprenditore ligure già gestore di un Centro Ippico ad Imperia e già bi-campione europeo in discipline ippiche, ha deciso di investire a Ravenna, trasferendosi nella città bizantina, con prospettive di sviluppo per il Centro.

Per il Centro Sportivo “Cavallo Felice”, tra Porto Corsini e Marina Romea, la Golden Horse ASD e Denis Arreola puntano ad una gestione votata all’attrazione sportiva, turistica e sociale: “Grazie ai cospicui investimenti già effettuati, in corso ed ancora da eseguire per ammodernare in ottica “verde” e rendere efficiente il Centro, con risorse proprie e l’ausilio della Cassa di Risparmio di Ravenna – come da Progetto di Bando – sono stati rifatti impianto idrico ed elettrico, ammodernate le coperture e travi portanti dei box centrali, realizzati due nuovi box lavaggio cavalli, una nuova struttura coperta e giostra coperta. Sono in via di completamento le nuove capannine a servizio dei paddock”.

Accanto alle tradizionali “pensioni” per i cavalli, lezioni e corsi da Istruttore per i cavalieri, sono stati messi in campo progetti di ippoterapia per le disabilità, con la collaborazione di Annalisa Tasselli – Istruttrice EDP (Ippoterapia e riabilitazione equestre per persone disabili o con disagi, dai bambini fino agli anziani) – cultura equina e giri a cavallo per bambini, passeggiate alla scoperta della natura circostante (cd EcoTrekking) ed altro ancora. In sinergia con le località balneari di Porto Corsini e Marina Romea ed il Camping adiacente, è stato ospitato ad agosto il Campionato Regionale Gimkana Western, con una nutrita schiera di partecipanti e pubblico.

“Questa sintesi potrebbe già rappresentare l’anteprima del Bilancio Sociale 2021 della Golden Horse ASD a Ravenna, una impresa “al galoppo” verso il traguardo del “percorso netto” – commentano dalla società – e se possiamo permetterci, un altro tassello d’orgoglio del Bilancio Sociale 2021 del Comune di Ravenna”.