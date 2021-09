A Ravenna arriva il corso di danza verticale WOW (walking on Walls)

Nasce a Ravenna il primo corso “Wow Walkink on walls” che in italiano significa “Danza Verticale”, quella disciplina artitisca e ginnica assieme che permettere di sfruttare le pareti vericali come se fossero un pavimento. Attraverso imbragature, discensori e moschettoni il danzatore può saltare, camminare, correre e danzare su un muro ed eseguire anche, per i più esperti, complesse coreografie.

Il corso inaugura il 29 settembre alla palestra Be Fit di via Ancona a Ravenna ed è tenuto da Luca Piallini, uno dei fondatori della compagnia internazionale di spettacoli aerei, eVenti Verticali.

eVenti Verticali promuove il Teatro Verticale quale linguaggio originale, distintivo e multidisciplinare.

Che cos’è il Teatro Verticale?

Nasce dalla danza verticale. Lo spazio verticale diventa una sorta di pavimento su cui i performer, retti da imbraghi ed appesi ad una fune, danzano, saltano, corrono, recitano,… servendosi della parete come piano ortogonale di lavoro.

Intendiamo il Teatro Verticale quale linguaggio che si serve di diverse forme artistiche che vanno dal teatro al circo, dalla grafica all’acrobatica, dalla danza alla musica, dalla visual comedy alle nuove tecnologie; discipline che proiettano i loro saperi su inusuali e sorprendenti luoghi teatrali che sono torri, facciate, campanili, mura, falesie, alberi e strutture aeree in grandi spazi aperti.

Nata nel 2006 da un’idea di Andrea e Luca Piallini, l’associazione ha realizzato corsi e spettacoli in giro per il mondo promuovendo il Teatro Verticale in una ventina di paesi. L’idea di spostare l’attenzione sul piano verticale viene a Danzica nel 2003 durante uno spettacolo con una discesa su fune da una