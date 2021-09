Al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione della Conad Olimpia Teodora Ravenna

Torna dopo un anno di chiusura forzata dei palazzetti la campagna abbonamenti della Conad Olimpia Teodora Ravenna, che nella stagione ormai alle porte affronterà per il quinto anno consecutivo il campionato di Serie A2. La vendita delle tessere si aprirà giovedì 30 e si concluderà 16 ottobre, il giorno precedente alla prima gara casalinga in programma contro San Giovanni Marignano.

La campagna abbonamenti

Ad le norme vigenti consentono un’apertura dei palazzetti con il 35% della capienza, che per il PalaCosta, impianto in cui anche quest’anno le Leonesse giocheranno le loro partite, significa 350 ingressi disponibili. Con pochi biglietti disponibili, quindi, in questa stagione ancor più che in passato diventa fondamentale l’abbonamento, che garantisce il posto in ogni partita casalinga della stagione regolare.

La società ricorda che per accedere al palazzetto sarà poi necessario il Green Pass.

Il prezzo della tessera stagionale sarà di 110 euro per quanto riguarda l’intero, ma la società ha scelto di riservare una tariffa agevolata, oltre che alle classiche riduzioni per Over 65 e per bambini e ragazzi, anche per coloro che erano abbonati due stagioni fa e vorranno confermare il loro supporto al progetto Olimpia Teodora. L’abbonamento ridotto per Over 65, ragazzi tra i 12 e i 18 anni, vecchi abbonati, e anche per gli abbonati alla stagione di Superlega della Consar R.C.M., costerà 90 euro. 50 euro infine il prezzo della riduzione Under 12.

I prezzi

INTERO (Nuovo abbonato) -> €110

INTERO (Vecchio abbonato 2019-20 o abbonato Porto RoburCosta) -> €90

RIDOTTO (Over 65, 12-18 anni) -> €90

RIDOTTO (Under 12) -> €50

Dove e quando acquistare l’abbonamento

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere dal pomeriggio di giovedì 30 fino al 16 ottobre, presso la sede della società in via Trieste 86, dal lunedì al , escluso il giovedì, dalle 9 alle 12, e il giovedì al pomeriggio dalle 15 alle 18.