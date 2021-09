Il calcio femminile protagonista del Memorial “Paola Ravaglia” di Mezzano

Sabato 18 settembre si è svolta presso il centro sportivo comunale “S. Di Nunno” di Mezzano, la prima edizione del “Memorial Paola Ravaglia”, iniziativa che ha visto prestigiosi club di calcio femminile Cat. U15 dare spettacolo. Il Presidente del Ravenna Women FC, Samuel Gasperoni, insieme al fratello Gianluca, ha voluto ricordare la madre Paola, originaria di Mezzano e grande appassionata di calcio.

È stato un pomeriggio di sport – comunicano dalla società sportiva – in cui il calcio femminile ha dato chiara dimostrazione di tutte le sue potenzialità, partendo proprio dai giovani, coinvolgendo così il pubblico intervenuto per l’evento. Lo Sport è importante per la società, per i bambini, ragazzi, adulti, anziani. È una scuola di vita, si imparano regole. Si impara a stare con gli altri per condividere e contribuire a obiettivi comuni difficili, sfidanti ma raggiungibili.

Il mini torneo è stato vinto dalla AS Roma, tra le squadre protagoniste che hanno partecipato al confronto sportivo.

La società del Ravenna Women ringrazia per la partecipazione:Claudio Bissi, delegato LND per Ravenna, Roberto Fagnani, Assessore allo sport, Giacomo Fantazzini, Vice Presidente LND Emilia Romagna, Andrea Vaccaro, Vice Presidente CONI Emilia Romagna e Mezzano “che si conferma territorio che fa dello sport un grande punto di forza”.