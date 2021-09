European Tecball Tour: il Sindaco di Cervia ha incontrato Patrick Szokolics e Krisztian Horvath

Il Sindaco ha incontrato Patrick Szokolics e Krisztian Horvath, presenti a Cervia in occasione del “European Tecball Tour”, che si svolge dal 24 al 26 settembre al Fantini Club.

Patrick Szokolics è Business Development Manager e Krisztian Horvath è Club Development and Sales Manager, personalità famose nel mondo di questo sport recente nato nel 2012 in Ungheria. Cervia è la prima tappa dell’European Teqball Tour e parteciperanno alla competizione campioni provenienti da tutto il mondo. Il giorno principale è la domenica con semifinali e finali e in palio ci sarà un premio di 30.000 dollari.

L’evento a ingresso libero sarà ripreso da Eurosport.

Il Fantini Club, eccellenza nella riviera e pioniere degli sport da spiaggia, già da cinque anni ha importato questa nuova disciplina che sempre più sta avendo un successo internazionale. Alla premiazione sarà presente anche il sindaco Massimo Medri.

Nato in Ungheria il teqball, ha rapidamente conquistato la Riviera Romagnola in cui ha trovato la sua patria d’elezione. Accessibile a tutti, ma prediletto dai calciatori anche come forma di allenamento, unisce elementi del calcio e del tennis tavolo e si gioca in due o in quattro su uno speciale tavolo curvo. I giocatori possono colpire la palla con tutte le parti del corpo tranne che con mani e braccia.