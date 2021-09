Barcolana, nuova rotta da Marina di Ravenna in direzione Trieste: nasce il Trofeo Gruppo Hera

Ansa E-R informa che la 53esima Barcolana, in programma dal 5 al 10 ottobre, si arricchisce di una nuova rotta che partirà il 7 ottobre da Marina di Ravenna in direzione Trieste e assegnerà al vincitore, per la prima volta, il Trofeo Gruppo Hera.

Il trofeo è denominato “Go to Barcolana da Ravenna” ed è organizzata dal Circolo Velico Ravennate, in collaborazione con la Società Velica di Barcola e Grignano (SVBG), grazie alla partnership con il Gruppo Hera.

Rivolta alle imbarcazioni provenienti dalla costa adriatica centrale e meridionale, la nuova rotta darà modo ai team partecipanti di trasformare la risalita dell’Adriatico, da Marina di Ravenna fino al Golfo di Trieste, in un’avvincente e unica regata collaterale lunga 95 miglia marine (circa 176 km).

Gli organizzatori fanno sapere che per il nuovo format “Go to Barcolana da Ravenna” c’è in palio il Trofeo Gruppo Hera, che passerà di mano in mano ai vincitori di ogni edizione con la formula ‘Challenge perpetuo’. Quest’anno a consegnarlo all’equipaggio che si aggiudicherà il podio sarà il presidente della SVBG, Mitja Gialuz.

Su Ansa E-R si legge che il trofeo è stato realizzato dalla studentessa Yuyu Zhao, vincitrice del concorso interno indetto dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna.