Massa Lombarda. Domenica 26 settembre raduno ciclistico autogestito organizzato dalla GSC Massese

Domenica 26 settembre a Massa Lombarda il Gruppo Sportivo Ciclistica Massese (GSC) organizza in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda un raduno autogestito. Il ritrovo sarà a Massa Lombarda in Piazza Mazzini, presso la Pizzeria Ristorante Ellepi e sarà possibile iscriversi dalle 7.30 alle 11.30, con una quota di 3 euro di cui 0.50 per la premiazione finale, che si terrà a fine stagione in data da destinarsi. L’incontro è aperto a tutti gli enti riconosciuti da CONI e FCI. Il ristoro per i partecipanti sarà offerto da Ellepi, Antica Bottega del Fornaio, Torrefazione Caffè Gourmet e Conserve Italia.

Il raduno si effettuerà anche in caso di maltempo e si raccomanda ai partecipanti di rispettare il codice della strada e l’uso del casco rigido. La manifestazione è assicurata e per quanto riguarda le iscrizioni e il ristoro, entrambi si effettueranno nelle modalità previste dalle normative anti Covid vigenti.

L’evento è organizzato GSC Massese, in collaborazione con UISP e con il Comune di Massa Lombarda.