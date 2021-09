Ottimi risultati del Team Romagna Judo ai campionato nazionale AICS di Cesenatico

Lo scorso weekend gli atleti del Team Romagna Judo hanno partecipato al campionato nazionale AICS che si svolto a Cesenatico, ottenendo importanti risultati. Giulia Dollaku è salita sul gradino più alto del podio nella categoria Esordiente A kg 44 , Nicolò Casadio ottime l’argento nella categoria cadetti kg +90 ed anche Maia Rondinini per la categoria juniores 63kg.

Grande prestazione anche per gli atleti Andrea Segurini della categoria Seniores, Filippo Minoccheri, Andrea Gabelli categoria Juniores, Davide Casadio categoria cadetto e Riccardo Casella categoria esordiente B, che si sono piazzati ai piedi del podio.

Prossimo appuntamento nazionale con la qualificazione regionale per la finale Campionato Italiano Cadetti che si terrà a ottobre. Il Team Romagna Judo svolge la sua attività a Lugo presso la Palestra EX Enal, in via Emadi 20 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.45 (corso bambini), alle 18.00 corso ragazzi, alle 19.30 corso per adulti. Invece al Palazzetto dello Sport di Castelbolognese, in via Donati, il lunedi, marterdi e giovedì dalle 18.00 corso bambini, dalle 19.15 corso per ragazzi.

Per informazioni sui corsi: 3477946028.