L’Olimpia Teodora comunica ufficialmente che sarà Giulia Rocchi la nuova capitana per la stagione 2020/21. Già vice-capitana lo scorso anno, Giulia è arrivata ormai alla sua quarta stagione a Ravenna e, nonostante la sia ancora giovane, è la giocatrice più esperta del roster. Il vice-capitano sarà invece Alessandra Guasti.

Saranno quindi i due liberi i capitani delle due squadre che compongono il Consorzio per il volley a Ravenna: oltre a Giulia, infatti, la Consar RCM Porto RoburCosta aveva già annunciato Riccardo Goi come capitano. Fino alla scorsa stagione ai liberi era vietato per regolamento di ricoprire il ruolo, ma questa regola verrà modificata a partire da quest’anno.

“Penso che – commenta Giulia –, nel corso della carriera di un giocatore, riuscire a ricoprire anche questo ruolo, sia sicuramente un valore aggiunto. Sono onorata della fiducia riposta nei miei confronti dalla società e dallo staff. Si tratta sicuramente di un carico di responsabilità in più, ma a me le sfide sono sempre piaciute tanto, perciò non vedo l’ora di iniziare questa stagione!

Credo molto in questa squadra e in quello che giorno dopo giorno insieme stiamo costruendo. Cercherò ovviamente di riuscire ad essere all’altezza del ruolo, ma soprattutto di poter essere un punto di riferimento, sia in campo che fuori, per le mie giovani compagne… nel frattempo faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutte noi!”