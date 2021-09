La carica dei 200 per la 64esima Lugo – San Marino

Domenica 3 ottobre a Lugo, nell’intento di rilanciare lo sport ciclistico giovanile, pur attenendosi alle regole imposte dalla FCI in materia Covid, la Ciclistica Baracca propone la 64.a edizione della classica nazionale per allievi LUGO – SAN MARINO – Memorial Lorenzo Berardi. Il patrocinio è stato concesso dalla Segreteria di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino, dal Comune di Lugo, dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, mentre “La BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese “ è lo sponsor istituzionale.

Ben oltre duecento le adesioni dei giovani ciclisti in rappresentanza di 37 club provenienti da Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Umbria, Marche, Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Lombardia, Lazio, Abruzzo.

Il percorso è quello classico da Lugo, per Bagnacavallo, Russi, San Pancrazio, Ghibullo, San Pietro in Vincoli, S.Zaccaria, Matellica, Cannuzzo, Pisignano, Villalta, Sala, Gatteo, Savignano, Canonica, Poggio Berni, Ponte Verucchio, Gualdicciolo (confine di stato), Acquaviva, Borgo Maggiore, San Marino per complessivi 98 chilometri.

Ritrovo: C.C. Iris – Via Piratello – ore 7,30; Presentazione squadre: ore 8,15;

Partenza: ore 9,30

Arrivo: San Marino – Piazzale Lo Stradone ore 12 circa.

In palio, fra gli altri, anche il G.P.P. (Gran Premio della Pianura)CONAD a punteggio con classifica finale per le prime tre società classificate in questa particolare prestazione attraverso dei T.V. messi a disposizione dagli Esercenti Conad lungo il percorso. Altri importanti momenti della premiazione coinvolgono Panathlon San Marino, Federazione Sammarinese Ciclismo, Com.It.Es. San Marino nonché altre forze economiche romagnole .

In concomitanza, lungo lo stesso percorso, si svolgerà anche la gara ciclistica amatoriale in linea agonistica, organizzata dalla Società Ciclistica Francesco Baracca in collaborazione con Cicloclub Estense, Uisp, Acsi e FSC (Federazione Sammarinese Ciclismo). Il ritrovo è fissato presso l’antistadio Muccinelli di Lugo. La gara per amatori e donne prevede una partenza unica alle ore 8,30. L’arrivo è lo stesso degli allievi in Piazzale Lo Stradone a S. Marino città.