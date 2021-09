Parte la campagna abbonamenti per le partite dell’Olimpia Teodora

L’attesa è finita. Si apre oggi, giovedì 30 settembre, la campagna abbonamenti per la nuova stagione dell’Olimpia Teodora Ravenna, che affronterà per il quinto anno consecutivo il campionato di Serie A2. Dopo un anno di palazzetti chiusi a causa della pandemia di Covid, infatti, nella stagione 2021/22 finalmente il pubblico potrà tornare nei palazzetti (si ricorda che per accedere al palazzetto sarà poi necessario il Green Pass).

La vendita delle tessere comincerà oggi pomeriggio, dalle 15 alle 18, e proseguirà fino a sabato 16 ottobre, giorno precedente alla prima gara casalinga in programma domenica contro San Giovanni Marignano. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere presso la sede della società in via Trieste 86, dal lunedì al sabato, escluso il giovedì, dalle 9 alle 12, e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

I prezzi

INTERO (Nuovo abbonato) -> €110

INTERO (Vecchio abbonato 2019-20 o abbonato Porto RoburCosta) -> €90

RIDOTTO (Over 65, 12-18 anni) -> €90

RIDOTTO (Under 12) -> €50

La presentazione

Sempre oggi, giovedì 30 settembre, alle ore 12, presso il Ristorante Molinetto, in via Sinistra Canale Molinetto, 139/B, a Punta Marina, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione ufficiale della prima squadra.