Cervia. Nel fine settimana 2500 atleti ai campionati italiani di Triathlon al Fantini Club

La Riviera Romagnola si appresta ad essere invasa dai triatleti italiani che prenderanno parte ai tre eventi Tricolori del Triathlon Event Cervia: saranno infatti 2.492 (585 donne e 1.907 uomini) i partecipanti alle tre differenti gare organizzate da Flipper Triathlon e Fantin Club, in collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon e con il supporto del Comune di Cervia.

“Dopo il successo di Ironman, il campionato italiano assoluto di Triathlon vede ancora una volta protagoniste Cervia e la Riviera emiliano-romagnola con migliaia di atleti pronti a cimentarsi in questo sport che esalta doti atletiche e spirito agonistico. Un altro grande appuntamento che conferma la vocazione sportiva dell’Emilia-Romagna e la bontà della scelta compiuta da questa Regione di mettere lo sport al centro delle sue politiche, con un impegno a tutto campo che va dal sostegno alla pratica di base alla promozione di grandi eventi come strumento di valorizzazione del territorio, con importanti ricadute anche sul piano turistico” afferma Giammaria Manghi, capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione.

Saranno 1.155 i triatleti (265 donne e 890 uomini) che prenderanno il via sabato 2 ottobre 2021 ai Campionati Italiani di Triathlon Sprint (750 metri di nuoto, 20 chilometri di bici, 5 chilometri di corsa), gara valida per l’assegnazione dei titoli Assoluti e Under 23.

Domenica 3 ottobre, saranno invece 220 (110 donne e 110 uomini) i partecipanti dei Campionati Italiani di Triathlon a Staffetta 2+2 (ogni team sarà composto da 2 donne e 2 uomini), con 54 squadre a lottare per la vittoria finale. Infine, sempre domenica, alla Coppa Crono Triathlon (la gara più amata dal popolo del triathlon) ci saranno al via altri 1.117 triatleti (210 donne e 907 uomini) in rappresentanza di 95 società provenienti da tutta Italia. Numeri altisonanti che fanno comprendere quanto Triathlon Event Cervia sia atteso e che evidenziano anche la grande fiducia che il Mondo Triathlon italiano ha attribuito ancora una volta al team organizzatore della Flipper Triathlon e al suo circuito Adriatic Series.

Da sottolineare che al via ci saranno anche tutti i più forti interpreti italiani della triplice, a partire dai campioni in carica Angelica Olmo e Gianluca Pozzatti; e poi gli altri olimpici di Tokyo 2020, Alice Betto, Verena Steinhauser, Delian Stateff, Alessandro Fabian, e tanti altri nazionali, anche delle categorie giovanili.

Il weekend di sport avrà inizio venerdì 1 ottobre 2021, alle 18.30, con la conferenza stampa di presentazione di Triathlon Cervia, presso il Ristorante Calamare al Fantini Club. Sarà possibile seguire la conferenza, moderata da Dario Daddo Nardone, anche via streaming, direttamente dalla pagina: adriaticseries.it/conferenza

Sulla pagina ufficiale, ulteriori informazioni: https://adriaticseries.it/le-tappe/tri_event_cervia/