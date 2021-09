Romagna RFC, i prossimi impegni delle squadre: ultimi test pre-campionato sia per la prima squadra che per la femminile

A due settimane dall’inizio del campionato, prosegue la marcia di avvicinamento delle squadre del Romagna RFC ai campionati di Serie A maschile e femminile: nel fine settimana entrambe le formazioni scenderanno in campo per gli ultimi test, un bell’antipasto in vista del ritorno alle competizioni dopo quasi due anni di stop.

I galletti, dopo l’amichevole di due settimane fa con il Florentia e il test interno di domenica scorsa, hanno in programma come ultima uscita un quadrangolare, domenica 3 ottobre dalle 14.30 allo Stadio Zanelli Tassinari di Imola. Oltre ai padroni di casa dell’Imola Rugby, parteciperanno anche il Modena Rugby, come gli imolesi prossimamente impegnato nel campionato di Serie B, e il Parabiago, formazione che invece milita nel Girone 1 del Campionato di Serie A.

Sabato 2 ottobre, alle ore 18.00, tocca invece alla squadra femminile del Romagna RFC scendere in campo: le ragazze saranno ospiti del Falconara Rugby per un allenamento congiunto a cui sono state invitate anche le giocatrici del Fano e delle Donne Etrusche Rugby.

Questa iniziativa si colloca nell’ambito della collaborazione avviata già nella passata stagione tra Romagna RFC e Falconara Rugby: in particolare, grazie all’accordo di tutoraggio siglato dalle due società, la squadra romagnola potrà contare per il campionato di Serie A anche sulle atlete del Club marchigiano. L’allenamento di sabato, al Parco del Cormorano di Falconara, avrà anche la forma di un “open day”. Le ragazze interessate potranno infatti cimentarsi in sedute di rugby mirate, organizzate dal responsabile tecnico del settore femminile dell’Emilia-Romagna Paolo Ferrillo proprio per avviare le aspiranti giocatrici dai 13 anni in su al mondo della palla ovale.