Il Faenza espugna Cervia: i padroni di casa non traducono in gol molte azioni create e i biancoazzurri colpiscono e affondano

Esordio con il botto per Nevio Valdifiori sulla panchina del Faenza che vince 2-0 in trasferta al “Todoli” di Cervia.

La squadra biancoazzurra contiene nel primo tempo le offensive dei padroni di casa che molto costruiscono, ma non concretizzano.

Primo a rendersi pericoloso è il Faenza con un colpo di testa di Gabrielli su calcio d’angolo con il pallone che termina alto. Poi sono i padroni di casa del Cervia a creare occasioni. Ci prova Lago che dalla distanza impegna Ravagli, poi al 20’ Krastev colpisce il palo con un forte destro dal limite dell’area. Brunetti se ne va in contropiede, ma il suo diagonale termina a lato.

Nella ripresa, la prima occasione è del Faenza quando Giacomo Lanzoni si libera bene, ma non impensierisce il portiere Braggion. Dalla parte opposta si esalta il portiere biancoazzurro Ravagli: prima respinge di piede il destro di Mancini appena entrato in area, poi dice di no alla conclusione da due passi di Brunetti, infine devia in angolo il pallone sul sinistro potente di Lago dal limite.

Bloccate le offensive del Cervia, comincia a crescere il Faenza con Giacomo Lanzoni che sale in cattedra. Il trequartista biancoazzurro recupera la palla e indirizza a rete, senza dare problemi a Braggion. Poi lancia in profondità per Bertoni che si inserisce bene, ma spara sul portiere in uscita. Ancora Lanzoni impegna a terra Braggion. Il gol è maturo e arriva al 70’ quando ancora Giacomo Lanzoni recupera un pallone a centrocampo e di sinistro lo serve in un corridoio all’accorrente Alessandro Albonetti che entra in area e staffila a rete di destro un preciso diagonale, dando al Faenza il vantaggio e facendosi un regalo per i suoi 25 anni appena compiuti. L’azione si ripete qualche minuto dopo, ma questa volta il tiro di capitan Albonetti è parato da Braggion di piede. Il raddoppio del Faenza arriva di lì a poco all’85’ quando Pioppo trova con un calibrato cross l’inserimento di Savorani che a un passo dalla linea spedisce in rete il pallone e chiude il match.

Sabato 9 ottobre, al “Bruno Neri”, l’anticipo del derby con il Solarolo.

TABELLINO:

Cervia – Faenza 0-2

Cervia: Braggion, Muccioli, Brando, Merloni (32’ st Ndoka), Krastev, Ceccarelli (31’pt Godoli), Primitivi (36’ st Meoni), Calandra, Brunetti (12’ st Novelli), Lago, Mancini. A disposizione: Di Marco, Ilboudo, Acquafredda, Di Gilio, Corzani. All. Bonacci

Faenza: Ravagli, F. Lanzoni, A. Albonetti, Gabrielli, Conti, Venturelli, Bertoni (22’ st Errani), Betti, P. Lanzoni (28’ st Savorani), G. Lanzoni (41’ st Riviello), Pioppo (44’st Fossi). In panchina: Luce, Karaj, Vecchi, N. Albonetti, Ragazzini. All. Valdifiori

Arbitro: Rossi di Forlì

Reti: 25 ’ st A. Albonetti, 40’ st Savorani

Ammoniti: Calandra, Ravagli, Conti, Betti