Le ginnaste Endas Cervia trionfano alla seconda prova del Campionato individuale gold allieve

Alla seconda Prova del Campionato individuale gold allieve di Ginnastica ritmica trionfo delle ginnaste dell’Endas Cervia. Sei ginnaste cervesi hanno disputato 2^ Prova del Campionato individuale gold allieve organizzato dalla FGI. Ben tre di loro, incoronate Campionesse Regionali, hanno staccato il pass per l’accesso diretto ai Campionati Nazionali, grazie ad esercizi eseguiti con grinta e precisione: Margherita Fucci (Allieve quarta Fascia), Elisabetta Valdifiori (Allieve terza Fascia), Ludovica Ajello (Allieve seconda Fascia).

Da sottolineare anche la brillante prestazione di Margherita Ravaioli, che classificandosi al 2^ posto nella cat. Allieve 4^ Fascia, alle spalle della compagna di squadra, dovrà affrontare un’ulteriore competizione, la fase Interregionale che si svolgerà in Piemonte, dove si decideranno gli ulteriori accessi alla fase Nazionale.

Anche per Sofia Gramellini e Nicole Rubboli, 4e classificate nelle loro categorie, il prossimo appuntamento è fissato per la fase Interregionale. Un periodo denso di competizioni ma ricco di soddisfazioni per le istruttrici dell’Endas Cervia Ginnastica Ritmica, Simona Ravaioli, Yana Sinyel’Nikova e Natalia Putko.