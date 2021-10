Tre podi dell’Adriatico Wind Club alla tappa di Coppa Italia di Arzachena

Splendido risultato di squadra per l’Adriatico Wind Club Ravenna alla regata Nazionale/Coppa Italia Techno 293 conclusa domenica in Sardegna, a Cannigione, ospiti del Club Nautico Arzachena.

Strepitoso negli under 17 Francesco Forani che ha vinto con 7 primi e due secondi nelle 9 prove portate a termine; ben 8 i punti lasciati al secondo classificato, il laziale Pettinari e addirittura 20 al terzo, Giulio Orlandi. Nella stessa categoria ottimo 10° di Luca Barletta.

Negli under 15-categoria che ha visto nelle prime due posizioni assolute dominare le ragazze, 2° posto maschile di Matteo Montanari, a soli 1,5 punti dal primo, il cagliaritano Poledrini. Tra i più piccoli CH3, 3° gradino del podio di Tommaso Vallini, protagonista di ottimi parziali tra cui un primo, tre secondi e due terzi nelle 9 prove disputate.

“Ottima prestazione, oltre ogni rosea previsione per tutta la squadra”, ha commentato poco dopo la premiazione il coach Roberto Pierani che ha iniziato il percorso con i giovanissimi del’AWC 4 anni fa e quest’anno sta raccogliendo grandissime soddisfazioni, con quest’ultimo risultato che è il migliore di sempre (3 podi su 4 atleti presenti). “Torniamo a casa con bellissimi podi e ora ci prepariamo per il mondiale di fine ottobre a Torbole, sul Lago di Garda belli carichi per concludere una stagione che sta dando i frutti del lavoro svolto finora!” ha concluso Pierani, ex atleta ed ex allenatore della campionessa olimpica giovanile Giorgia Speciale, che ora sta facendo crescere tutta la squadra del circolo di Porto Corsini, l’Adriatico Wind Club, presieduto da Giovanni Forani.