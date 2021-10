Grandi risultati per gli atleti lughesi ai Campionati Italiani Cadetti di Parma

Grandi prestazioni degli atleti dell’Atletica Lugo impegnati sabato e domenica scorsi nell’impianto Lauro Grossi di Parma in occasione dei Campionati Italiani Cadetti e Cadette. Elena Odion, nonostante un mese di stop, è tra le migliori nel lancio del Martello e dopo un lancio in apertura di m. 43,19 suggella la sua bellissima gara con un lancio a m. 48,13 che la porta al 3° posto.

La misura di Elena oltre che essere il suo nuovo primato personale è anche il nuovo record sociale cadette e la quarta misura all-time in regione di categoria.

Bravo anche il suo compagno di allenamento Alex Ticmeanu, che alla sua prima gara importante a livello nazionale lancia il Disco da kg. 1,5 a metri 33,66 che gli valgono la settima piazza e il suo nuovo primato personale. Elena ed Alex sono allenati da Luca Zanelli (figlio del celebre Prof. Stanislao) e da Stefano Vecchi .

Grande gara per Massimo Venieri nei m. 300 ad ostacoli che con il tempo di 43”46 si qualifica per la Finale B facendo segnare il suo nuovo primato personale (5° posto in batteria per lui). L’atleta allenato da Alessio Carrara, nella finalina B ottiene un brillante 4° posto migliorandosi ancora in 42”89.