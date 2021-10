Marina di Ravenna. Il Circolo Velico Ravennate impegnato tra RS Feva e J/70 Cup 2021

Non conosce sosta l’attività degli atleti rappresentanti il Circolo Velico Ravennate, impegnati nel corso del week end sui campi di regata egli RS Feva e dei J/70, dove hanno raccolto ottri risultati.

Circuito nazionale RS Feva, bene Riccardo e Anna Cecchetto a Diano Marina

Si è svolta sabato e domenica a Diano Marina, in Liguria, l’ultima Regata Nazionale del circuito RS Feva. Cinquantacinque gli equipaggi al via, tre dei quali rappresentanti il Circolo Velico Ravennate: Riccardo e Anna Cecchetto, Carlotta Palmarini e Maria Elena Haag, Amerigo Bottura ed Emma Emiliani. A coordinare il lavoro della squadra agonistica, il coach Giovanni Stella. Quattro le prove portate a termine sabato e tre domenica, con vento teso che ha soffiato nel corso delle prime due prove prima di attenuarsi, svanendo quasi totalmente. Ottima la prestazione dei fratelli Cecchetto, che chiudono al secondo posto in generale e al primo degli equipaggi misti, mentre Palmarini-Haag si sono piazzate tredicesime e prime nella classifica degli equipaggi femminili. Bottura-Emiliani, invece, alla prima regata insieme hanno trovato un buon passo in corso d’opera e hanno chiuso diciottesimi.

J/70 CUP 2021, Cheyenne di Federico Strocchi chiude il campionato italiano al secondo posto

Ottima chiusura di stagione per Cheyenne, il J/70 di Federico Strocchi che, in rappresentanza del Circolo Velico Ravennate, ha conquistato il terzo posto assoluto in occasione della tappa finale della J/70 Cup 2021, organizzata dallo Yacht Cub Punta Ala. L’equipaggio di Federico Strocchi, composto da Matteo Ivaldi, Stefano Ciampalini e Pietro Corbucci, ha regatato in modo solido, classificandosi al secondo posto degli equipaggi italiani, anticipato dal solo Petite Terrible-Adria Ferries di Claudia Rossi, mentre la tappa è andata al DAS Sailing Team di Alessandro Zampori, che non ha potuto fregiarsi del titolo nazionale a causa della presenza a bordo di Branko Brcin, velista di nazionalità slovena.

“E’ stato un grande week end di vela, in un contesto, quello di Punta Ala, che si è confermato magico: non è mancato nulla, a partire dal vento, dalla corrente e dall’onda che ha reso la competizione ancor più interessante. Siamo arrivati qui con una certa aspettativa, determinata da due anni di attività svolta con una certa costanza: puntavamo al podio e lo abbiamo centrato. Siamo quindi molto contenti di esserci segnalati come secondi tra gli italiani. il primo è ancora un passo avanti, ma sappiamo di avere margini di miglioramento sui quali lavorare in vista della prossima stagione” è stato il commento di Federico Strocchi.

Per quanto riguarda la classifica del circuito, vinto da J-Curve di Mauro Roversi, Cheyenne ha chiuso al settimo posto nonostante l’assenza alla prima frazione della stagione 2021.