C.S. Judo Village. A Castelmaggiore Damiani, Fabbri e Rustignoli staccano il pass per le finali dei Campionati Italiani Cadetti

Domenica 3 ottobre presso il palazzetto dello sport di Castelmaggiore (Bo) si è svolta la qualificazione regionale valida per l’accesso alle finali dei Campionato Italiani Cadetti di Judo. Per il C.S. Village, accompagnati dal tecnico Nicola Marzucco, sei atleti erano impegnati in gara.

Raul Damiani, primo nella categoria fino a 50kg, Michele Fabbri secondo nella categoria 55kg e Simone Rustignoli terzo nei 66kg staccano i pass per le finali. Insieme a loro ci sarà Claudia Barbeitos (fino a 63kg), già qualificata di diritto essendo nella ranking list tra le prime atlete italiane di categoria. Purtroppo, nonostante i buoni risultati non accedono alle finali Michela Cicchetti (seconda nei 63kg), Davide Deserti e Matteo Nardi Pantoli.

Le finali si svolgeranno al Pala Filjkam di Ostia a fine mese.