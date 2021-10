Il nono Trail del Cinghiale fissato al 19 novembre

Nel novembre 2019 l’ultima edizione del Trail del Cinghiale. A distanza di 2 anni, dopo che 12 mesi fa la Leopodistica Faenza Asd provò ad allestire un’edizione “ristretta”, si torna a respirare aria di grande evento. Si è deciso, in accordo con Senio Bike Asd ed il Comune di Palazzuolo sul Senio, di cambiare fine settimana di novembre, per ritagliarsi spazio tra le Maratone Internazionali di Ravenna e Firenze, così è stato scelto venerdì 19 per dare inizio all’Ultra Trail.

Altri chilometri aggiunti, sino a sommarne 103, con dislivello positivo di 5.700 metri, tanto da definirlo il Tor de Geants dell’Appennino Tosco-Romagnolo.

Un percorso disegnato “a petali”, che raggiungerà il selvaggio Alto Mugello in modo da transitare più volte da Palazzuolo sul Senio, sede unica da 3 anni, dopo aver lasciato a malincuore l’Agriturismo Il Poggiolo.

La partenza da sempre viene data nelle ore buie, ma mai era avvenuta la sera del venerdì, come quest’anno che scatterà alle 22, e per i 200 iscritti (sono rimasti solo 30 pettorali) è previsto un tempo massimo di 25 ore, all’interno delle quali per tutti i finisher saranno attribuiti 5 punti Itra. Le iscrizioni si protrarranno sino alle 24 del 12 novembre e non ne saranno accettate ulteriori sino alla data di partenza, tranne rinunce o cambio di percorsi.

Infatti, come consuetudine, a corollario, sono state allestite altre distanze per chi non è preparato alle grandi sfide, ma ci si sta approcciando.

Sabato alle 6 infatti scatteranno gli iscritti (massimo 200) alla km.63 (D+ 3.500 m.) e successivamente alle 8 quelli alla km.30, con D+ 1.600 (max 350), ed alle 10 i 350 della km.15 (D+ 760), molti dei quali saranno al primo approccio. Per le informazioni, i pernottamenti e le iscrizioni invitiamo a consultare il sito www.traildelcinghialerace.com. Si ringraziano tutti gli Sponsor che hanno deciso di affiancare questa avventura in particolare Outdoor&Trekking Store di Ravenna e Faenza, Hoka One One, Garmin, Injinji, Biotex ed Alce Nero.