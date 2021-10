L’OraSì Ravenna torna al Pala De Andrè 595 giorni dopo. Abbonamenti in sede e prevendita online per la gara con Latina

La gara contro Latina di domenica 10 alle 18.00 sarà l’esordio stagionale dell’OraSì Ravenna in casa e segnerà il ritorno dei giallorossi al Pala De André dopo ben 595 giorni. Un’occasione per tornare a vivere di persona quelle emozioni che la pallacanestro tanto ha dato alla città in questi anni e che tanto sono mancate dal vivo negli ultimi venti mesi.

Prevendita online da venerdì

La prevendita dei biglietti per la partita sarà attiva esclusivamente online su vivaticket.com a partire da venerdì mattina alle 9.00 fino alle 16.00 di . i botteghini del Pala De Andrè saranno aperti dalle 16.00 fino alla palla a due.



Abbonamenti in sede

In sede prosegue invece la campagna abbonamenti “Ripartiamo insieme”: anche il pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00, dalle 9.00 alle 12.00, dalle 10.00 alle 13.00

Questi i prezzi degli abbonamenti e dei singoli biglietti

POLTRONA CENTRALE 270 euro (biglietto 22 euro, risparmio sulla stagione di 60 euro)

INTERO €210,00 (biglietto 17 euro, risparmio di 45 euro)

RIDOTTO* €150,00 (biglietto 12 euro, risparmio 30 euro)

GENITORE ATLETA JBR 140 euro

ATLETA JBR 70 euro

(*) Ingresso ridotto: under 18, over 65 e studenti universitari (presentare ricevuta tasse 2020)

Informazioni utili

Ricordiamo che per via delle normative vigenti i titoli di accesso (abbonamenti, biglietti) sono nominativi, strettamente personali e incedibili. Dal momento che le procedure di vendita richiederanno il tempo di compilazione dell’anagrafica, si invita chi desidera acquistare il biglietto la a recarsi al botteghino con anticipo (a partire dalle 16)

Si raccomanda caldamente a tutti i tifosi di arrivare al Pala De André con un certo anticipo (i cancelli apriranno alle 16.30) per meglio favorire il flusso dei controlli (Green Pass, abbonamenti, biglietti). Si ricorda che, all’interno dell’impianto, è obbligatorio rispettare il posto assegnato e indossare la mascherina.