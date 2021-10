Partono dalla Somec i raduni di cicloturismo Uisp e Gravel in Bassa Romagna

Il calendario cicloturismo partito dal 1 Luglio 2021, si prepara all’appuntamento organizzato dalla SOMEC biciclette.

Sabato 9 ottobre, il raduno cicloturistico prenderà le mosse a partire dalle 7.30 fino alle 11.30 con una quota di partecipazione di 3 euro. È previsto un ristoro con prodotti sia dolci che salati. Le premiazioni saranno sia individuali che di società, in base al numero di presenze fatte ai raduni UISP 2021.

Al tradizionale raduno cicloturistico, quest’anno si aggiungeranno due percorsi Gravel: il percorso corto di circa 35km (Somec – Conselice – Chiesanuova – Val Campotto – Somec) e il percorso lungo di circa 75km (Somec – Conselice – Chiesanuova – Ponte Bastia – Argine Reno – Strada Campotto – Campotto – Somec). La prova del “Challenge gravel UISP 2021” prevede il ritrovo dalle 7.30 alle 9 e quota di partecipazione di 6 euro. Anche per questo raduno è previsto un ristoro con prodotti sia dolci che salati. Saranno premiate le prime 5 società con almeno 5 partecipanti iscritti.

Parte dell’incasso sarà devoluto a sostegno delle iniziative dello IOR, Istituto Oncologico Romagnolo.

Nel rispetto delle normative anticontagio, l’accesso alle diverse aree iscrizioni, ristoro e premiazioni sarà possibile solamente indossando la mascherina, in caso di eventuali assembramenti. La mascherina potrà essere tolta durante la pratica sportiva. Prima di accedere sarà rilevata la temperatura corporea; in caso di rilevazione superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso. Ogni ciclista iscritto dovrà consegnare un’autocertificazione Covid-19 compilata e firmata.

La manifestazione cicloturistica è aperta ai tesserati UISP, della FCI e degli enti che hanno sottoscritto la convenzione con FCI. Sarà obbligatorio avere con sé la propria tessera Uisp Ciclismo in corso di validità vidimata per utilizzare l’iscrizione computerizzata. Le manifestazioni sono assicurate “UnipolSai”. É obbligatorio l’uso del casco. Non è previsto annullamento causa