Cervia. Tutto pronto per la 24ma Granfondo Via del Sale: iscrizioni ancora aperte e tanta emozione 

È tutto pronto per l’evento più atteso di questo weekend, la 24° edizione della Granfondo Via del Sale, al via domani 10 ottobre alle ore 08:00, nella splendida location ‘vista mare’ del Fantini Club e del Lungomare di Cervia.

Un’edizione tanto attesa, quella di quest’anno, che darà ai partecipanti la possibilità di scegliere tra due percorsi: quello LUNGO da 152 Km, con 4 salite ed un dislivello complessivo di 2050 metri; e quello MEDIO da 105 Km, con un dislivello complessivo di 964 metri. Per entrambi i percorsi sarà prevista la Cima Pantani/Montevecchio: quasi 300 mt di dislivello, 4 km di lunghezza e pendenza massima del 14%. È inoltre riconfermato il Gran Premio della Montagna, dedicato al più veloce scalatore della Cima Pantani, che dovrà essere affrontata in un tempo massimo di 17 minuti, senza scendere sotto il tempo minimo di 16 minuti. Al termine della gara, all’arrivo, avverrà la premiazione dei primi 3 classificati della categoria della Granfondo e Mediofondo.

Fra gli appuntamenti del ricco programma di questo weekend, si è appena conclusa la conferenza stampa in attesa della 24° Granfondo Via Del Sale, tenutasi oggi sabato 9 ottobre alle ore 16.30. Diverse sono state le riflessioni che hanno evidenziato come lo sport sia una grande opportunità per la promozione del territorio da un punto di vista turistico.

A tal proposito Giammaria Manghi ha ricordato quanto il binomio sport e turismo sia un risultato vincente.

Si è inoltre discusso sul tema di questa edizione che oltre ad essere quello della ripartenza, come afferma Emiliano Borgna “è soprattutto quello del coraggio delle idee” ed in questo il patron Claudio Fantini ne è stato il precursore credendo fin da subito nella forte vocazione turistica dello sport.

Anche quest’anno la AMMP O.D.V. è Charity Partner dell’edizione 2021 della Granfondo Via del Sale Fantini Club che si terrà a Cervia domani, domenica 10 ottobre. AMMP O.D.V. (Associazione Morgagni Malattie Polmonari – www.ammpforlung.it @AMMPodv) è nata con l’obiettivo di creare un sistema di ricerca applicata inerente alle Malattie Rare Polmonari e di offrire supporto ai pazienti affetti da patologie respiratorie e alle loro famiglie.

AMMP O.D.V., sarà dunque presente alla Granfondo la Via del Sale con una sua rappresentanza di ciclisti “capitanata” da Achille Abbondanza, paziente affetto da una malattia polmonare rara, per portare un messaggio positivo e di speranza.

Tra le realtà che collaborano con la Granfondo Via Del Sale è presente anche BPER Banca, la quale si è detta felice di essere al fianco di questa manifestazione. La gara di quest’anno – dichiara Paolo Cerruti, Area Manager Romagna di BPER Banca – assume infatti una valenza particolare, di fiducia e ripartenza, e per noi essere qui significa dimostrare con i fatti il nostro modo di vivere il territorio e di interpretare la responsabilità sociale di impresa. Significa “restituire” parte del valore creato alla comunità anche attraverso il sostegno allo sport, ovvero a uno di quegli ambiti che incidono in modo significativo sul benessere delle persone e sullo sviluppo dei territori in cui siamo presenti.”

Hanno partecipato all’evento:

Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Emilia Romagna

Michela Brunelli, assessore dello Sport del Comune di Cervia

Edita Pucinskaite, campionessa mondiale di ciclismo su strada;

Emiliano Borgna, Presidente ACSI

Walter Rivola, Sap

Marcello Bondoni, Direttore BPER Banca della filiale di Cervia

Achille Abbondanza, dell’Associazione Morgagni Malattie Polmonari (AMMP O.D.V.)

Claudio Fantini, patron della Granfondo Via del Sale e del Fantini Club.

A condurre l’incontro Daniel Guidi, speaker ufficiale della 24° Granfondo Via Del Sale Fantini Club.



INFORMAZIONI:

Sportur, viale Caduti per la Libertà 52/C – 48015 Cervia (RA),

tel. 0544974395, fax 0544975757; email marketing@sporturtravel.com