Godo. Al diamante domenica 10 ottobre finale della Coppa E-R under 18

Il diamante di Godo ospiterà un’altra finale domenica 10 ottobre. Si tratta della Coppa dell’Emilia Romagna, under 18. Tre le squadre che s’incontreranno in un unico girone: Bizantina, Collecchio ed Athletics Bologna.

La vincitrice uscirà dalle tre partite in programma che saranno Bizantina-Athletics ore 10,00; Perdente – Collecchio ore 13,00; Vincente – Collecchio ore 16,00.

“Dopo le emozioni delle finali nazionali under 18 di sabato scorso, questa domenica c’è un importante motivo in più per partecipare all’ennesima festa di sport, di baseball vero: il tifo per la presenza della nostra squadra, la Bizantina Baseball” riporta la nota della società.