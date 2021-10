Mernap che tris! I faentini strapazzano 8-0 i Dragons Rimini in trasferta

È una Mernap Faenza inarrestabile quella che travolge il fanalino Dragons Rimini. Nella terza giornata del campionato di serie C2 la squadra di mister Francesco Ghera vince per 8-0 al Seven Indoor di Savignano sul Rubicone centrando il terzo successo consecutivo grazie ad una prestazione determinata. La palma di miglior giocatore spetta inevitabilmente a Yassine Maski che al 7’, al 12’ e al 31’ della prima frazione imprime alla partita una direzione ben precisa grazie alla realizzazione di altrettante marcature. In particolare, il gol segnato in chiusura di tempo è un vero gioiello di precisione e dinamicità visto che il talentuoso laterale riesce a concretizzare con il sinistro battendo a rete di prima intenzione da fuori area per la gioia dei tifosi faentini presenti sugli spalti. Globalmente i padroni di casa, scesi in campo in cerca di punti, subiscono per quasi tutto il match le incursioni dei rossoneri faticando a contenere ora Caria, ora Hassane, ora Gramigna e costruendo troppo poco per poter impensierire l’estremo difensore manfredo Negri.

Un po’ più di verve agonistica si vede dopo l’intervallo ma la squadra di Ghera resta compatta e al terzo minuto ancora Maski porta a + 4 il vantaggio della Mernap. Al 9’ c’è gloria anche per Rezki che servito magistralmente da Andrea Caria concretizza un capovolgimento di fronte in superiorità numerica. Al 13’ in una delle poche volte in cui i Dragons si affacciano dalle parti di Negri, El Raissouni si becca un cartellino rosso commettendo una grossa ingenuità. Il giocatore infatti allunga troppo le gambe in un intervento a palla già persa colpendo pericolosamente, ma fortunatamente senza conseguenze, il portiere faentino. Proprio in virtù degli acciacchi Negri viene sostituito tra i pali da Pagliai e il Rimini ricomincia il gioco contando un uomo in meno in campo. Ovviamente la Mernap ne approfitta e va in gol ancora con Maski al 15’, poi con Hassane dieci minuti dopo e infine con Zin Dine, che al 26’ fissa il risultato sullo 0-8 tra gli applausi dei presenti. La Mernap Faentina quindi sale a quota 9 punti in campionato e mantiene il primato in classifica in coabitazione con il Gatteo.

Rimini – Faenza 0-8

DRAGONS RIMINI: Michelotti, Diba, Figueroa Bernaza, Khamkham, Rfig, Yzeiraj, Daraji, D’amico, El Raissouni, Fihri, Kuliczoski, Rojas Goycochea. All. D’amico

MERNAP FAENZA: Negri, Jebrane, Gramigna, Caria, Rezki, Zin Dine, Torino, Hassane, Klimanı, Venturelli, Maski, Pagliai. All. Ghera

MARCATORI: 7’pt, 12’, 30+1 ’pt, 3’ st e 15’ st Maski (M), 9’st Rezki (M), 25’ Hassane (M), 26’ Zin Dine (M).

AMMONITI: Venturelli e Zin Dine (M)

ESPULSI: El Raissouni (D) al 13’ st per gioco pericoloso.