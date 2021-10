Riapre la campagna abbonamenti dell’OraSì Ravenna

OraSì Basket Ravenna comunica la riapertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2021/22. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento esclusivamente presso la sede del Basket Ravenna (viale della Lirica, 21) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

“Ripartiamo Insieme”: dopo il ritorno al Pala De André di domenica scorsa saranno 14 le partite comprese in abbonamento, che permetteranno ai tifosi di assistere alle 12 gare casalinghe di stagione regolare più le due della fase ad orologio.

Sarà possibile abbonarsi fino a venerdì 22 ottobre, due giorni prima della sfida interna con Nardò, in programma al Pala De André domenica 24 alle 17.

INFORMAZIONI E MODALITÀ

Per il rispetto delle normative di prevenzione Covid all’atto della sottoscrizione sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (nome, cognome) e di contatto (numero di cellulare e indirizzo email).

DOVE SI COMPRA L’ABBONAMENTO

L’ abbonamento si può acquistare presso la sede del Basket Ravenna (viale della Lirica 21) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 fino a venerdì 22 ottobre.

PREZZI E SCONTISTICHE

Poltrona centrale: 270 euro

Intero: 210 euro

Ridotto*: 150 euro

Genitore atleta Junior Basket: 140 euro

Atleta Junior Basket: 70 euro

Per questa stagione è stata mantenuta le scontistica per i gruppi familiari PROMO FAMIGLIA, che permette di usufruire, dal terzo membro della famiglia, del 50% di sconto (primo e secondo famigliare prezzo intero, dal terzo in poi 50%). Particolare attenzione è stata prestata ai famigliari degli iscritti al settore giovanile del Basket Ravenna.

*Prezzi vantaggiosi anche per gli studenti universitari (a fronte del libretto scolastico personale) che, al pari degli Under 18 e degli Over 65 usufruiranno della tariffa ridotta.

Resta attiva anche la convenzione con i soci BCC.

Resta gratuito l’ingresso al palazzetto per tutti i bimbi nati dal 1 gennaio 2016.

L’abbonamento è strettamente personale e non potrà essere ceduto a terzi.

Per accedere al Pala De André è obbligatorio esibire all’ingresso il Green Pass.

INFORMAZIONI

Per tutte le informazioni è possibile contattare il club via mail all’indirizzo mail marketing@basketravenna.it

o chiamando lo 0544 450598 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13