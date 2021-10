Basket Ravenna. Domenica a Ferrara il derby Top Secret-OraSì: 100 i biglietti disponibili

ll Basket Ravenna comunica che saranno 100 i biglietti destinati ai tifosi giallorossi per la gara di domenica 17 alle 18.00 tra Top Secret Ferrara e OraSì. I tagliandi saranno acquistabili al costo di 17 euro esclusivamente presso la sede di viale della Lirica 21 a partire da , nei seguenti orari: Giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, dalle 10.00 alle 13.00

Nota importante

I biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita al botteghino dell’MF Palace pertanto è necessario che i sostenitori ravennati raggiungano Ferrara già in possesso del titolo di accesso.

Si ricorda che in sede, negli stessi orari di prevendita, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per l’intera stagione. Per ogni informazione: 0544 450598 (dalle 9.00 alle 13.00).