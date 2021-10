Cervia. Il resoconto dell’evento ciclistico “Trofeo Forze dell’Ordine”

Domenica 10 ottobre 2021, a Cervia, si è disputata la gara ciclistica “24esima Granfondo Internazionale Selle Italia – la Via del Sale”, nell’ambito della quale il Sindacato Autonomo di Polizia della provincia di Ravenna ha organizzato il 15°

Trofeo “Sap – SPORTravenna”, una speciale classifica riservata a tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze Armate partecipanti. Al termine della gara è stato assegnato anche l’11° trofeo CESP, Consiglio Europeo Sindacati di Polizia.

L’anno passato, a causa dell’emergenza pandemica, la Granfondo ciclistica è stata annullata, ma quest’anno, nonostante le perduranti difficoltà dovute al Covid-19, si è riusciti comunque ad organizzare l’evento sportivo: anche per la quindicesima edizione del trofeo si è registrata una gradita e numerosa presenza di autorità, a cui va il particolare ringraziamento del SAP per la sensibilità dimostrata in favore di questa iniziativa, confermando l’importanza di questo appuntamento sia come occasione d’incontro tra amici appartenenti a tutte le Forze Armate e di Polizia, sia come volano di solidarietà, anche professionale.

Nell’occasione questo fine settimana, a Cervia, le Forze di Polizia e le Forze Armate hanno assicurato il loro sostegno e partecipazione all’evento allestendo stand nei quali esporre ai visitatori alcune delle loro attività svolte in favore della

collettività. La gara per aggiudicarsi il trofeo SAP prevedeva la possibilità di affrontare un percorso medio di 105 km o un percorso lungo di 152 km.

All’appartenente alla Polizia di Stato meglio classificatosi sul percorso lungo è stato attribuito il trofeo CESP.

Alla speciale classifica del trofeo SAP si sono iscritti circa 50 tra appartenenti (uomini e donne) alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo dei Vigili del Fuoco,

Comandi di Polizia Municipale, Comandi di Polizia Provinciale, Esercito, Capitaneria di Porto, Aeronautica e Marina Militare, provenienti da varie regioni d’Italia.

Percorso medio donne

1. Gentilotti Vanessa, Gruppo Sportivo Esercito;

2. Ravaglia Marina, Polizia Locale Imola (BO).

Percorso medio uomini

1. Torini Alessandro, Polizia di Stato, Stradale Riccione (RN);

2. Arruzzoli Matteo, Guardia di Finanza, Casalpusterlengo (LO);

3. Mauriello Valentino, Esercito Italiano.

Percorso Lungo Donne

1. Schiappacasse Monica, Polizia di Stato, Commissariato Cesena (FC)

Percorso Lungo Uomini

1. Avallone Domenico, Gruppo Sportivo Esercito;

2. Morra Simone, Aeronautica Forlì;

3. Colluto Giovanni, Polizia di Stato, Padova.

In virtù della classifica, Monica Schiappacasse è risultata vincitrice anche del trofeo CESP.

Il comitato d’onore per la premiazione degli atleti era composto dal Questore della Provincia di Ravenna, dr.ssa Giuseppina Maria Rita Stellino, dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, Colonnello Dr. Marco De Donno, dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna, Colonnello T. St. Dr. Andrea Mercatili, dal Presidente del Gruppo Sportivo dell’Esercito, Colonnello Alessandro Graziani, dal Senatore Dr. Ing. Stefano Collina, dall’Onorevole Dr. Gianni Tonelli, quest’ultimo anche Segretario Generale Aggiunto del SAP, dall’Assessora allo Sport del Comune di Cervia, Dr.ssa Michela Brunelli, dalla rappresentante del centro antiviolenza Linea Rosa, Silvia Satanassi e dal Segretario Provinciale del SAP di Ravenna, Enzo Fiorentino.

A tutte le autorità intervenute il SAP esprime la sua riconoscenza. Il Segretario Provinciale, Enzo Fiorentino, ringrazia tutti coloro che, ad ogni livello ed in ogni maniera, hanno fornito il proprio contributo alla perfetta riuscita della manifestazione, esprimendo particolare gratitudine al dr. Claudio Fantini, titolare dell’omonimo stabilimento balneare cervese il quale, con l’attività profusa attraverso la sua società Sportur, ha realizzato la manifestazione “24^

Granfondo Internazionale” che ha ospitato il 15° Trofeo del SAP.